В Рязанской области избрали главу еще одного округа. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Главой Спасского округа стала Нина Соломонова. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты окружной думы на заседании 23 декабря.
С 2024 года Соломонова возглавляла администрацию Спасского района.