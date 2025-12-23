В Рязани заработал светофор на пересечении улиц Ленинского Комсомола и 9-я Линия

Отмечается, что работы ведутся в рамках двухлетнего контракта. Весной подрядчик проведет частичный ремонт и обустройство новых тротуаров, нанесет дорожную разметку на пешеходных переходах, установит и подключит обзорные видеокамеры и детекторы транспортных потоков. Срок выполнения работ по муниципальному контракту — до 22 июня 2026 года.

В Рязани заработал светофор на пересечении улиц Ленинского Комсомола и 9-я Линия. Об этом сообщает мэрия.

