В Рязани случилось ДТП

Отмечается, что ДТП произошло 23 декабря на улице Шереметьевской. Судя по кадрам, у «Форда» после произошедшего оторвало колесо. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.