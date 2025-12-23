В Рязани случилось ДТП
Отмечается, что ДТП произошло 23 декабря на улице Шереметьевской. Судя по кадрам, у «Форда» после произошедшего оторвало колесо. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
В Рязани случилось ДТП. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло 23 декабря на улице Шереметьевской. Судя по кадрам, у «Форда» после произошедшего оторвало колесо.
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке затруднено.
Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК».