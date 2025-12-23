Рязань
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани случилось ДТП
Отмечается, что ДТП произошло 23 декабря на улице Шереметьевской. Судя по кадрам, у «Форда» после произошедшего оторвало колесо. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Фото: группа «ПУВР» в «ВК».