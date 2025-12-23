В Рязани обсудили продление мер соцпомощи тем, чьи дома пострадали из-за БПЛА
Депутаты одобрили предложение о продлении до 31 декабря 2026 года действия мер социальной поддержки и помощи для собственников жилья, пострадавшего в результате падения беспилотного летательного аппарата. Ранее сообщалось, что собственникам пострадавших домов планируют выплачивать по семь миллионов рублей. Напомним, в Рязанской области действует запрет на публикации фотографий и видео об атаке беспилотников, последствиях применения БПЛА, работе ПВО и РЭБ.
Депутаты гордумы обсудили продление действия мер соцподдержки для рязанцев, дома которых пострадали из-за БПЛА. Это произошло на комитете по бюджету и налоговой политике во вторник, 23 декабря.
Депутаты одобрили предложение о продлении до 31 декабря 2026 года действия мер социальной поддержки и помощи для собственников жилья, пострадавшего в результате падения беспилотного летательного аппарата.
Ранее сообщалось, что собственникам пострадавших домов планируют выплачивать по семь миллионов рублей.
Напомним, в Рязанской области действует запрет на публикации фотографий и видео об атаке беспилотников, последствиях применения БПЛА, работе ПВО и РЭБ.