В Рязани массово отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00, а в некоторых домах — до 18:00.
В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:
- 1-й Коломенский проезд 1/35, 2/37, 6, 8/2, 9, 10/1, 12, 14; частный сектор;
- 2-й Коломенский проезд 1/41, 2/43, 3, 4, 5, 6, 7/6, 8/8, 9/5, 10/7, 11, 12, 13, 14;частный сектор;
- 3-й Коломенский проезд 1/47, 3, 4, 5, 6, 7/12, 8/14, 9/11, 11, 12, 13, 15;частный сектор;
- 4-й Коломенский проезд 1/53, 2/55, 3, 4, 5, 6, 7/18;частный сектор;
- 5-й Коломенский проезд 1/59, 2/61, 3, 4, 5, 6, 8/26, 11, 12, 14; частный сектор;
- Ветеринарная 17;
- 14-я Линия 1 В; 1 В, корп.1- административное здание;
- Строителей 13а, 15, 15д, 15В;
- Новая 63 (МБДОУ Детский сад № 111);
- Урицкого 1/9, 2а (ОГБУ ДПО РИРО), 3, 3 корп. 1 (МКУ Управление по делам ГОЧС г. Рязани), 5, 5 корп.1, 7, 9, 11/61;
- Юннатов 7, 10, 11/2, 12, 13, 15, 17;
- Циолковского 13, 15/5 (ГБУ РО СП № 1).
До 18:00 по адресу:
- Новоселов 17 корп.2.