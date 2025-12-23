Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 015
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 386
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 602
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 632
В Рязани массово отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00, а в некоторых домах — до 18:00.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • 1-й Коломенский проезд 1/35, 2/37, 6, 8/2, 9, 10/1, 12, 14; частный сектор;
  • 2-й Коломенский проезд 1/41, 2/43, 3, 4, 5, 6, 7/6, 8/8, 9/5, 10/7, 11, 12, 13, 14;частный сектор;
  • 3-й Коломенский проезд 1/47, 3, 4, 5, 6, 7/12, 8/14, 9/11, 11, 12, 13, 15;частный сектор;
  • 4-й Коломенский проезд 1/53, 2/55, 3, 4, 5, 6, 7/18;частный сектор;
  • 5-й Коломенский проезд 1/59, 2/61, 3, 4, 5, 6, 8/26, 11, 12, 14; частный сектор;
  • Ветеринарная 17;
  • 14-я Линия 1 В; 1 В, корп.1- административное здание;
  • Строителей 13а, 15, 15д, 15В;
  • Новая 63 (МБДОУ Детский сад № 111);
  • Урицкого 1/9, 2а (ОГБУ ДПО РИРО), 3, 3 корп. 1 (МКУ Управление по делам ГОЧС г. Рязани), 5, 5 корп.1, 7, 9, 11/61;
  • Юннатов 7, 10, 11/2, 12, 13, 15, 17;
  • Циолковского 13, 15/5 (ГБУ РО СП № 1).

До 18:00 по адресу:

  • Новоселов 17 корп.2.