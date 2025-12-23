В Рязани изъяли и уничтожили 22 кг санкционного сыра из Европы

В Рязани выявили около 22 кг сыра, ввезенного с нарушением установленных запретов. Продукцию обнаружили в декабре 2025 года во время проверки предприятий розничной торговли, которую провели специалисты Россельхознадзора совместно с таможенными органами и Рязанской транспортной прокуратурой.

Речь идет о сыре производства Италии, Германии, Польши и Нидерландов. У продавцов не оказалось документов, подтверждающих качество и ветеринарную безопасность товара. В ведомстве отметили, что такая продукция может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Кроме того, сыр подпадает под действие специальных экономических мер, действующих на территории России. Россельхознадзор изъял продукцию и уничтожил ее путем высокотемпературного сжигания.

Материалы проверки направили в Рязанскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.