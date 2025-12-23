В Роспотребнадзоре заявили, что клещи на ёлках — миф

В ведомстве пояснили, что паразиты зимуют в лесной подстилке и между листьями, а хвойные деревья для них неинтересны. Редко клещ может спрятаться в рыхлой коре старой ели, но новогодние ёлки обычно молодые и с плотной корой — так что угрозы для человека нет. Отмечается, что случаев укусов от «оттаявших» на ёлках клещей зафиксировано не было. Ранее в СМИ появилась информация, что паразиты уже были обнаружены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, попадая в квартиры вместе с живыми новогодними елками. Биолог рассказала, что клещи, которые могут появиться в квартире из-за принесенной живой елки, неопасны для человека.

В Роспотребнадзоре заявили, что клещи на ёлках — миф. Об этом сообщает «Газета. ру».

В ведомстве пояснили, что паразиты зимуют в лесной подстилке и между листьями, а хвойные деревья для них неинтересны. Редко клещ может спрятаться в рыхлой коре старой ели, но новогодние ёлки обычно молодые и с плотной корой — так что угрозы для человека нет.

Отмечается, что случаев укусов от «оттаявших» на ёлках клещей зафиксировано не было.

Ранее в СМИ появилась информация, что паразиты уже были обнаружены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, попадая в квартиры вместе с живыми новогодними елками.

Биолог рассказала, что клещи, которые могут появиться в квартире из-за принесенной живой елки, неопасны для человека.