В перечень зеленых зон Рязани предложили внести изменения
На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты одобрили внесение изменений в решение городского Совета «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани». Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

В обосновании указано, что данные земельные участки фактически дополняют полосу отвода автомобильных дорог — Северной окружной дороги и проезда Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги). Общая площадь четырех земельных участков, предлагаемых для исключения, составляет 9 472 квадратных метров.

В целях сохранения баланса площади функциональных зон рекреационного назначения взамен данных земельных участков предлагается дополнить перечень одним новым объектом озеленения, площадь которого больше исключаемых земельных участков и составляет 14 256 кв. м. Это зеленая зона в районе улицы Дружной.

Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.