В Общественной палате поддержали переименование «детского шампанского»

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб поддержал инициативу депутатов о переименовании «детского шампанского» и предложил называть его «новогодним газированным напитком». Об этом пишет ТАСС.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб поддержал инициативу депутатов о переименовании «детского шампанского» и предложил называть его «новогодним газированным напитком». Об этом пишет ТАСС.

По словам Гриба, само словосочетание «детское шампанское» ассоциируется с алкоголем и может формировать у подростков интерес к спиртному, особенно когда такие напитки употребляют за одним столом вместе с родителями.

Инициатива обсуждается в контексте профилактики раннего интереса несовершеннолетних к алкоголю и корректного позиционирования безалкогольной продукции.