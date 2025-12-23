В Национальном центре «Россия» в Москве стартовала неделя Рязанской области

В Национальном центре «Россия» в Москве начинается неделя Рязанской области, посвященная предстоящему Новому году и культурным традициям региона. В рамках мероприятия запланированы разнообразные тематические события. Гости смогут поучаствовать в открытом диалоге с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, послушать лекции о спортивных достижениях региона и его настоящих героях, а также насладиться гастрономическим фестивалем «Кухня Рязанского Края». Кроме того, будут организованы мастер-классы, на которых участники смогут создать собственные сказочные узоры.

С 23 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве начинается неделя Рязанской области, посвященная предстоящему Новому году и культурным традициям региона, который был объявлен Новогодней столицей 2026 года. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального министерства культуры.

В рамках мероприятия запланированы разнообразные тематические события. Гости смогут поучаствовать в открытом диалоге с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, послушать лекции о спортивных достижениях региона и его настоящих героях, а также насладиться гастрономическим фестивалем «Кухня Рязанского Края». Кроме того, будут организованы мастер-классы, на которых участники смогут создать собственные сказочные узоры.

Расписание мероприятий будет обновляться на сайте минкультуры, зарегистрироваться на бесплатные экскурсии по выставке «Книга сказок» можно там же.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Министерство культуры Рязанской области