В МВД рассказали россиянам, что делать при угрозах взрывов в мессенджерах

В МВД России призвали граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых угрозах теракта, нападения на школы или взрывов, которые могут появляться в групповых чатах. Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк, большинство подобных сообщений являются мошенническими и направлены на создание паники среди населения. По ее словам, злоумышленники используют информацию из открытых источников о личностях учащихся, расписании уроков и школьных мероприятиях, чтобы создать видимость реальной угрозы. Волк также призвала пользователей не распространять подобные угрозы в других чатах, так как это только усугубляет ситуацию и способствует распространению дезинформации.

