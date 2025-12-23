В мэрии рассказали, когда начнется прием заявок в детские оздоровительные лагеря

Прием заявление стартует 12 января 2026 года. Как подать заявление: Через портал «Госуслуги»; Лично в отделе социальной защиты населения по месту жительства вашего ребенка. В течение 30 календарных дней после подачи необходимо подтвердить право на путевку, предоставив комплект документов в отдел соцзащиты по месту жительства ребенка.