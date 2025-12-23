В Госдуме заявили, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы «не переедут» в Max

Председатель комитет Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в Мах. По его словам, неправильно было бы заблокировать Telegram, потому что это не только мессенджер, но и соцсеть. Поэтому «взять отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы неправильно».