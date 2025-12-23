В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

Речь идет о зачетах, экзаменах и консультациях во время праздничных дней. Авторы инициативы считают, что Реализация меры снизит психологическую нагрузку на студентов и позволит им полноценно отдохнуть. сложившаяся ситуация создаёт неравные условия для обучающихся и противоречит праву на отдых.