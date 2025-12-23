Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.03 / 79.50 23/12 12:25
Нал. EUR 93.05 / 93.97 23/12 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 015
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 386
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 602
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ввести льготы для россиян с большим стажем работы
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести звание «Ветеран трудовой деятельности» для людей с трудовым стажем не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин (РИА Новости). Сейчас звание «Ветеран труда» присваивается только при наличии награды, из-за чего многие с большим стажем лишены льгот. Новый законопроект позволит таким людям получать социальные льготы, включая 50% компенсацию коммунальных расходов. Также предлагаются дополнительные преимущества: первоочередное право на установку квартирного телефона, помощь при вступлении в кооперативы и получение медицинской помощи.

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили создать новую категорию ветеранов — ветеранов трудовой деятельности. Об этом пишет РИА Новости.

Это звание смогут получить люди с большим трудовым стажем: 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Сейчас в России звание «Ветеран труда» можно получить только при наличии определенной награды, что может лишить многих людей льгот, даже если у них есть необходимый стаж.

Новый законопроект позволит людям, которые честно работали много лет, получать социальные льготы, такие как 50% компенсации расходов на коммунальные услуги.

Кроме того, предлагается предоставить ветеранам трудовой деятельности другие преимущества: первоочередное право на установку квартирного телефона, помощь при вступлении в кооперативы, получение медицинской помощи и прочие.