В Госдуме предложили ввести льготы для россиян с большим стажем работы

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили создать новую категорию ветеранов — ветеранов трудовой деятельности. Об этом пишет РИА Новости.
Это звание смогут получить люди с большим трудовым стажем: 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Сейчас в России звание «Ветеран труда» можно получить только при наличии определенной награды, что может лишить многих людей льгот, даже если у них есть необходимый стаж.
Новый законопроект позволит людям, которые честно работали много лет, получать социальные льготы, такие как 50% компенсации расходов на коммунальные услуги.
Кроме того, предлагается предоставить ветеранам трудовой деятельности другие преимущества: первоочередное право на установку квартирного телефона, помощь при вступлении в кооперативы, получение медицинской помощи и прочие.