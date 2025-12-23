В Госдуме предложили ввести льготы для россиян с большим стажем работы

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести звание «Ветеран трудовой деятельности» для людей с трудовым стажем не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин (РИА Новости). Сейчас звание «Ветеран труда» присваивается только при наличии награды, из-за чего многие с большим стажем лишены льгот. Новый законопроект позволит таким людям получать социальные льготы, включая 50% компенсацию коммунальных расходов. Также предлагаются дополнительные преимущества: первоочередное право на установку квартирного телефона, помощь при вступлении в кооперативы и получение медицинской помощи.

