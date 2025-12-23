В бюджет Рязани намерены вновь внести изменения и дополнения

В бюджет Рязани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов намерены внести изменения. Об этом стало известно на профильном комитете гордумы во вторник, 23 декабря. С докладом выступила начальник финансово-казначейского управления администрации города Светлана Финогенова. Она отметила, что, согласно документу, доходы и расходы Рязани на 2025 год увеличатся на 452,5 млн рублей. При этом возрастет и объем межбюджетных трансфертов на 495,4 млн рублей из вышестоящих бюджетов.

реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ — 393,8 млн рублей;

реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ — 393,8 млн рублей;

благоустройство дворовых территорий — 59,6 млн рублей;

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений

допобразования детей в сфере физической культуры и спорта — 25,4 млн рублей;

содержание и уборку территорий, где проходят мероприятия по празднованию Нового года, — 15 млн рублей;

ежемесячное вознаграждение учителям за классное руководство — 1,6 млн рублей;

обеспечение жильем молодых семей — 89 тысяч рублей.

Также проектом решения уточняется, что доходы и расходы бюджета Рязани в 2026 году увеличатся на 156 млн рублей, а в 2027 году — на 412,8 млн рублей.

Напомним, ранее изменения в бюджет внесли на заседании городской думы 11 декабря.