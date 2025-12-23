Тишковец: к Новому году высота сугробов в Рязанской области достигнет 13 см

Синоптик отметил, что в конце этой недели Центральную Россию накроет сильный снегопад. В воскресенье высота снежного покрова составит 5-7 см. К новому году, по его словам, сугробы вырастут выше 13 см.