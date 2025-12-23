Словарь РАН пополнился «релокантом», «эмодзи» и еще 262 словами

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами. Об этом сообщается на академическом ресурсе «Академос».

В обновленный перечень вошли, в частности, «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец». Всего с начала 2025 года в словарь уже добавили 921 новое слово.

Как уточняется, новые единицы отражают лексику из сфер технологий, медиасреды, медицины и повседневного общения. Среди них — «агротуризм», «гексакоптер», «медиафасад», «промпт-инженер», «релокация», «сапборд» и «серверная».

Кроме того, специалисты уточнили нормативное написание ряда слов, которые давно используются в речи, включая «авиагавань», «замкомандира», «плацкарт» и «раннеутренний». В словарь также включили научные и терминологические понятия, а также закрепили варианты написания названий динозавров — например «завролоф» и «зауролоф».