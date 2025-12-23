Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.09 / 80.68 23/12 10:20
Нал. EUR 93.20 / 94.44 23/12 10:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 006
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 382
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 595
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 627
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Словарь РАН пополнился «релокантом», «эмодзи» и еще 262 словами
Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами. Об этом сообщается на академическом ресурсе «Академос».

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами. Об этом сообщается на академическом ресурсе «Академос».

В обновленный перечень вошли, в частности, «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец». Всего с начала 2025 года в словарь уже добавили 921 новое слово.

Как уточняется, новые единицы отражают лексику из сфер технологий, медиасреды, медицины и повседневного общения. Среди них — «агротуризм», «гексакоптер», «медиафасад», «промпт-инженер», «релокация», «сапборд» и «серверная».

Кроме того, специалисты уточнили нормативное написание ряда слов, которые давно используются в речи, включая «авиагавань», «замкомандира», «плацкарт» и «раннеутренний». В словарь также включили научные и терминологические понятия, а также закрепили варианты написания названий динозавров — например «завролоф» и «зауролоф».