Рязанскому Фонду капремонта вынесли представление

Прокуратура Спасского района проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что в 2025 году, согласно утвержденному плану, между региональным Фондом капремонта и подрядными организациями заключены договора на проведение работ 40 конструктивных элементов в 19 многоквартирных домах, включая ремонт крыш, фасадов и систем водоснабжения. Во время проверки выяснилось, что работы начали несвоевременно. Фонду капремонта и подрядчику внесли представления. Кроме того, руководителю организации вносились предостережения о недопустимости нарушений жилищных прав граждан.

