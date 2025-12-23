Рязанец попался на фиктивной постановке на учет шестерых мигрантов

В Рязани полицейские задержали мужчину, который фиктивно зарегистрировал шесть мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 54-летний житель города использовал свою квартиру на улице Маяковского для временной регистрации иностранных граждан. Он предлагал мигрантам за деньги свои услуги как принимающая сторона и подавал документы в МФЦ. Полицейские выяснили, что зарегистрированные мигранты на самом деле не собирались жить по указанному адресу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет мигрантов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Рязанская полиция