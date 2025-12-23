Рязань
Рязанец попался на фиктивной постановке на учет шестерых мигрантов
Фото: Рязанская полиция