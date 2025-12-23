Рязанец лишился иномарки за пьяное вождение
В ведомстве сообщили, что 36-летний рязанец повторно сел за руль своей иномарки KIA Rio пьяным. Мужчину лишили водительского удостоверения на 2 года и конфисковали автомобиль. Помимо этого, суд назначил рязанцу наказание в виде 250 часов обязательных работ.
Рязанец лишился иномарки за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что 36-летний рязанец повторно сел за руль своей иномарки KIA Rio пьяным.
Мужчину лишили водительского удостоверения на 2 года и конфисковали автомобиль. Помимо этого, суд назначил рязанцу наказание в виде 250 часов обязательных работ.