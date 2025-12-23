Рязанцы с пострадавшим при ЧС имуществом автоматически получат налоговые льготы

Согласно документу, рязанцам, имущество которых пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут позволить получать налоговые льготы автоматически — в беззаявительном порядке. Также планируется отменить льготу на коммерческую недвижимость в виде уменьшения на 60% налоговой базы для ИП. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Льготу хотят отменить, потому что она стала невостребованной и действовала только в 2019 году.

Депутаты Рязгордумы обсудили внесение изменений в порядок предоставления льгот при уплате налога на имущество физических лиц. Это произошло на комитете по бюджету и налоговой политике во вторник, 23 декабря.

Кроме того, с 1 января 2026 года из состава дорогостоящих объектов, которые облагаются налогом по ставке 2,5%, намерены исключить строящиеся многоквартирные дома.

Окончательное решение по проектам примут на заседании Рязгордумы.

