Рязанцы пожаловались на заехавшего на тротуар водителя

Инцидент произошел у дома № 4 на улице Каширина. «Заехал на тротуар вторым рядом! И так скользко, да еще такие персонажи мешают ходьбе. На замечание в ответ услышал только агрессию», — отметил автор поста.