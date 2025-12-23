Рязань
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
6 часов назад
220
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 039
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 411
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 624
Новое
Рязанцы пожаловались на заехавшего на тротуар водителя
Инцидент произошел у дома № 4 на улице Каширина. «Заехал на тротуар вторым рядом! И так скользко, да еще такие персонажи мешают ходьбе. На замечание в ответ услышал только агрессию», — отметил автор поста.

