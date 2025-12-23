Рязанцы пожаловались на неубранные свалки после рубки деревьев

Жители Рязани в соцсетях обратились к городской администрации с жалобой на неубранные деревья и ветки в сквере между проспектом Шабулина и улицей Пирогова. По словам местных жителей, вырубку провели еще в конце ноября 2025 года, но огромные кучи древесных остатков до сих пор мешают проходу к колледжу и остановке «Депо 2».

Рязанцы отмечают, что осталось совсем немного времени до Нового года, когда город принимает туристов, и призывают городские службы завершить уборку, чтобы подготовить сквер к праздничным мероприятиям.