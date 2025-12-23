Рязанцам представили программу фестиваля «Новогодняя волна» 28 декабря
Главная сцена: 12:00—12:30 Зарядка с чемпионом; 13:00—16:00 «В гостях у прончанки-Снегурочки», «Забава Путятична» Рязанский театр кукол, Пронский и Путятинский районы; 16:30—17:30 Концертная программа творческих коллективов Рязанского дворца молодежи; 17:30—19:30 Концертная программа участников конкурса «Студенческая весна»; 19:30—20:00 Танцевальные баттлы и диджей-сет «ТАНЦУЙДЖЕМ»; 20:00—21:00 Выступление шоу-группы «Блёsтки». Анимация у главной ёлки: 16:30—18:00 Анимационная развивающая программа для детей. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.
Проект «Новогодняя столица России 2026» реализуется при поддержке ПАО «Сбербанк», который активно способствует созданию праздничной атмосферы и развитию культурных инициатив в регионе.