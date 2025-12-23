Рязань
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанцам представили программу фестиваля «Новогодняя волна» 28 декабря
Главная сцена

  • 12:00-12:30 Зарядка с чемпионом
  • 13:00-16:00 «В гостях у прончанки-Снегурочки», «Забава Путятична» Рязанский театр кукол, Пронский и Путятинский районы
  • 16:30-17:30 Концертная программа творческих коллективов Рязанского дворца молодежи
  • 17:30-19:30 Концертная программа участников конкурса «Студенческая весна»
  • 19:30-20:00 Танцевальные баттлы и диджей-сет «ТАНЦУЙДЖЕМ»
  • 20:00-21:00 Выступление шоу-группы «Блёsтки»

Анимация у главной ёлки

  • 16:30-18:00 Анимационная развивающая программа для детей

Терем Деда Мороза

12:00-20:00

  • Почта Деда Мороза
  • Ёлка желаний
  • Мастер-классы

Мастерская Деда Мороза (Павильон 1)

12:00-18:00

  • Мастерская «#МЫВМЕСТЕ с Героями»
  • Мастерская «#МЫВМЕСТЕ помогаем животным»
  • Мастерская «Добрый, молодой»

Мастерская Деда Мороза (Павильон 2)

  • 12:00-18:00 Мастер-классы по рукоделию

Центр здоровья

  • 13:00-19:00 Скрининговые обследования населения

Гастрономия

11:00-22:00

  • Кухня Рязанского края
  • Работа гастрономических сервисов

Ярмарка

  • 11:00-22:00 Ярмарка рязанских ремесленников

Каток

  • 10:00-13:00 Турнир по хоккею в валенках
  • 13:00-22:00 Каток

Стадион «Рязань-Арена»

  • 12:00-18:00 Площадка «Знакомство с ГТО»

Рязань Спортивная

  • 12:30-13:00 Северная ходьба

Выставки

12:00-22:00

  • Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области
  • Аллея креативных елок

