Рязанцам назвали самые опасные для дыхательной системы бытовые приборы
Самым «грязным» оказался тостер с выдвижным механизмом: даже без хлеба внутри он выделял до 1,73 триллиона частиц в минуту. Существенные выбросы также зафиксировали у аэрогрилей и фенов — прежде всего у моделей с коллекторными электродвигателями. Компьютерное моделирование показало, что такие частицы практически не задерживаются в носовой полости и достигают глубоких отделов легких. Особенно уязвимыми оказываются дети, поскольку их дыхательные пути уже.
Россиянам назвали самые опасные для дыхательной системы бытовые приборы. Об этом сообщает Газета.RU.
Авторы отмечают, что предыдущие исследования уже связывали ультрамелкие частицы с повышенным риском астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и хронических воспалений.