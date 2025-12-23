Рязань
Россиянам рассказали, какие изменения ждать в космической погоде
За последние сутки наблюдались кратковременные геомагнитные возмущения и слабая буря, вспышечная активность оставалась чуть повышенной, но не представляла угрозы. Причиной умеренной активности стала крупная корональная дыра на Солнце, вызвавшая увеличение скорости солнечного ветра до 750 км/с. Магнитное поле солнечного ветра при этом осталось слабым, а значит текущий уровень активности сохранится еще 1-2 дня. Рост площади солнечных пятен отмечен, однако основные активные центры находятся на востоке Солнца и не влияют на Землю. Несмотря на небольшой рост активности, уровень вспышек остается низким и не оказывает значительного влияния на космическую погоду.

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка на Земле характеризовалась краткосрочными возмущениями и слабой бурей. Вспышечная активность оставалась слабо повышенной, однако не представляла угрозы для планеты, сообщает «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Прогноз на ближайшие сутки предполагает сохранение текущего уровня геомагнитной обстановки и вспышечной активности, с возможным незначительным ростом.

По словам экспертов, причиной умеренной геомагнитной активности является крупная корональная дыра на солнечном диске, которая привела к увеличению скорости солнечного ветра до 750 км/с. Напряженность магнитного поля солнечного ветра остается низкой. Ожидается сохранение текущего уровня активности еще 1-2 суток.

В течение последних суток наблюдался рост площади солнечных пятен, что может привести к увеличению вспышечной активности. Однако значимые центры солнечной активности расположены в восточной части Солнца и не оказывают влияния на Землю. В целом, несмотря на некоторые восходящие тренды, уровень вспышек остается низким и не оказывает заметного влияния на космическую погоду.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)