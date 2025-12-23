Россиянам рассказали, какие изменения ждать в космической погоде

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка на Земле характеризовалась краткосрочными возмущениями и слабой бурей. Вспышечная активность оставалась слабо повышенной, однако не представляла угрозы для планеты, сообщает «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
Прогноз на ближайшие сутки предполагает сохранение текущего уровня геомагнитной обстановки и вспышечной активности, с возможным незначительным ростом.
По словам экспертов, причиной умеренной геомагнитной активности является крупная корональная дыра на солнечном диске, которая привела к увеличению скорости солнечного ветра до 750 км/с. Напряженность магнитного поля солнечного ветра остается низкой. Ожидается сохранение текущего уровня активности еще 1-2 суток.
В течение последних суток наблюдался рост площади солнечных пятен, что может привести к увеличению вспышечной активности. Однако значимые центры солнечной активности расположены в восточной части Солнца и не оказывают влияния на Землю. В целом, несмотря на некоторые восходящие тренды, уровень вспышек остается низким и не оказывает заметного влияния на космическую погоду.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)