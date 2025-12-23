Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «бесплатный» парфюм

Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «бесплатный» парфюм. Об этом 23 декабря сообщило РИА Новости.

По данным агентства, аферисты подходят к людям на улице и представляются сотрудниками парфюмерного гипермаркета «Золотое яблоко». Мошенники предлагают ознакомиться с образцами селективного парфюма. Затем просят оставить отзыв в приложении и получить товар в подарок.

В случае, если человек соглашается, мошенники передают парфюм в фирменном пакете и просят в качестве вознаграждения перевести или оплатить наличными символическую сумму.

Если отказаться от перевода, злоумышленники предлагают снизить сумму. А после говорят, что подарок придется вернуть.