Российским школьникам разрешили использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ
В сочинениях на ЕГЭ разрешили использовать слово «лабубу», так как оно не имеет аналогов в русском языке. Об этом сообщила завкафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская, передает ТАСС.

По словам Козловской, этический критерий не запрещает использование заимствований, однако иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке и отсутствующие в нормативных словарях, не допускаются. «Лабубу» является уникальным словом, поэтому его использование в сочинениях ЕГЭ допустимо.

Профессор отметила, что летом 2025 года пользователи «Яндекса» искали информацию о данном заимствовании более 6 миллионов раз. Тем не менее, она усомнилась в необходимости использования этого слова в экзаменационном сочинении, добавив, что оно может быть уместно лишь как пример из жизненного опыта, например, при обсуждении увлечения игрушкой.

Отмечается, что разговорный вариант «лабуба» в женском роде категорически запрещен для использования в сочинениях на ЕГЭ.