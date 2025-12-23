Российским школьникам разрешили использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ

В сочинениях на ЕГЭ разрешили использовать слово «лабубу», так как оно не имеет аналогов в русском языке. Об этом сообщила завкафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская. По словам Козловской, этический критерий не запрещает использование заимствований, однако иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке и отсутствующие в нормативных словарях, не допускаются. «Лабубу» является уникальным словом, поэтому его использование в сочинениях ЕГЭ допустимо. Профессор отметила, что летом 2025 года пользователи «Яндекса» искали информацию о данном заимствовании более 6 миллионов раз. Тем не менее, она усомнилась в необходимости использования этого слова в сочинении.

Профессор отметила, что летом 2025 года пользователи «Яндекса» искали информацию о данном заимствовании более 6 миллионов раз. Тем не менее, она усомнилась в необходимости использования этого слова в экзаменационном сочинении, добавив, что оно может быть уместно лишь как пример из жизненного опыта, например, при обсуждении увлечения игрушкой.

Отмечается, что разговорный вариант «лабуба» в женском роде категорически запрещен для использования в сочинениях на ЕГЭ.