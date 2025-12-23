Российский боец полностью остановил движение колонны украинской армии

Первым ударом беспилотника он уничтожил вражеский танк, после чего, оценив обстановку, запустил второй дрон и ударом в хвостовую часть колонны полностью парализовал ее движение.

Оператор FPV-дрона с позывным «Филин» двумя точными ударами полностью остановил движение колонны украинской армии в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.

В Минобороны отметили, что в результате атаки российский боец разгромил немецкий танк Leopard и американский БТР"MaxxPro, а всего за время своей службы «Филин» уничтожил пять танков, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, семь складов с боеприпасами и дронами, а также более 90 пунктов временной дислокации украинских войск.

В настоящий момент «Филин» проходит лечение в госпитале после ранения.