«Ъ»: продажи новогодних украшений показывают минимальный рост из-за теплой зимы

Со ссылкой на данные «Платформы ОФД» отмечается, что реализация в рознице подарочных корзин и мишуры увеличилась на 6% год к году, гирлянд — на 5%. Еще меньший рост наблюдается у искусственных елок — 4%. Отмечается, что у маркетплейсов ситуация лучше, но это связано с низкими показателями прошлых лет. С 1 по 21 декабря продажи елочных украшений на Wildberries выросли на 36%, мишуры — на 22% год к году. Продажи искусственных елок в декабре выросли на 27% год к году, отметили в публикации. За этот же период в Ozon спрос на украшения к Новому году вырос в 1,6 раза год к году.

Продажи новогодних украшений не показали высокого роста из-за теплой погоды в центральной части России. Об этом 23 декабря сообщил «Ъ».

Уточняется, что кратковременный всплеск продаж ожидается в последние несколько дней уходящего года.