Программа рязанского фестиваля «Креативный переполох» 27 декабря
Главная сцена
- 12:00-12:30 Зарядка с чемпионом
- 13:00-16:00 «Приключения казаков в мещерском лесу» Дворец культуры и искусства, Клепиковский и Милославский районы
- 16:00-17:30 Презентация представителей креативных индустрий региона
- 17:30-18:00 Выступление ансамбля «Радуница»
- 18:00-19:00 Видеопрограмма «Танцуем со Снежанушкой»
- 19:00-20:00 Выступление «DJ Yura African»
- 20:00-21:00 Выступление кавер-группы «Гангстеры»
Терем Деда Мороза
12:00-20:00
- Почта Деда Мороза
- Ёлка желаний
- Мастер-классы
Мастерская Деда Мороза (Павильон 1)
- 12:00-18:00 Мастер-классы
Мастерская Деда Мороза (Павильон 2)
- 12:00-18:00 Выставка ИТ-техники
Центр здоровья
- 13:00-19:00 Скрининговые обследования населения
Гастрономия
11:00-22:00
- Кухня Рязанского края
- Работа гастрономических сервисов
Ярмарка
- 11:00-22:00 Ярмарка рязанских ремесленников
Каток
- 11:00-22:00 Каток
- 11:00-11:45 Турнир по хоккею с шайбой 3×3 (студенческие команды)
- 13:00-13:45 Мастер-класс фигуристов / хоккеистов
Стадион «Рязань-Арена»
- 12:00-18:00 Площадка «Знакомство с ГТО»
Выставки
12:00-22:00
- Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области
- Аллея креативных елок
Проект «Новогодняя столица России 2026» реализуется при поддержке ПАО «Сбербанк», который активно способствует созданию праздничной атмосферы и развитию культурных инициатив в регионе.