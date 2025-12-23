Рязань
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
1 час назад
140
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 023
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 394
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 609
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Программа рязанского фестиваля «Креативный переполох» 27 декабря
Главная сцена

  • 12:00-12:30 Зарядка с чемпионом
  • 13:00-16:00 «Приключения казаков в мещерском лесу» Дворец культуры и искусства, Клепиковский и Милославский районы
  • 16:00-17:30 Презентация представителей креативных индустрий региона
  • 17:30-18:00 Выступление ансамбля «Радуница»
  • 18:00-19:00 Видеопрограмма «Танцуем со Снежанушкой»
  • 19:00-20:00 Выступление «DJ Yura African»
  • 20:00-21:00 Выступление кавер-группы «Гангстеры»

Терем Деда Мороза

12:00-20:00

  • Почта Деда Мороза
  • Ёлка желаний
  • Мастер-классы

Мастерская Деда Мороза (Павильон 1)

  • 12:00-18:00 Мастер-классы

Мастерская Деда Мороза (Павильон 2)

  • 12:00-18:00 Выставка ИТ-техники

Центр здоровья

  • 13:00-19:00 Скрининговые обследования населения

Гастрономия

11:00-22:00

  • Кухня Рязанского края
  • Работа гастрономических сервисов

Ярмарка

  • 11:00-22:00 Ярмарка рязанских ремесленников

Каток

  • 11:00-22:00 Каток
  • 11:00-11:45 Турнир по хоккею с шайбой 3×3 (студенческие команды)
  • 13:00-13:45 Мастер-класс фигуристов / хоккеистов

Стадион «Рязань-Арена»

  • 12:00-18:00 Площадка «Знакомство с ГТО»

Выставки

12:00-22:00

  • Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области
  • Аллея креативных елок

Проект «Новогодняя столица России 2026» реализуется при поддержке ПАО «Сбербанк», который активно способствует созданию праздничной атмосферы и развитию культурных инициатив в регионе.