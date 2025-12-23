Полиция Рязани ищет свидетелей смертельного ДТП с участием 80-летней женщины

Полиция Рязанской области обратилась к гражданам с просьбой откликнуться на информацию о ДТП, произошедшем 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что авария случилась около 07:30 на 195-ом километре автодороги М-5 «Урал». 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 80-летнюю жительницу Касимовского района. В результате пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в течение суток. Полицейские призывают всех, кто мог стать свидетелем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, связаться с правоохранительными органами.

