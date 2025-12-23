Полицейские изъяли более тысячи литров нелегального алкоголя в Рязанской области

За минувшие сутки сотрудники УМВД России по Рязанской области провели масштабный рейд по торговым объектам и выявили более 1000 литров незаконно продаваемого алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд охватил Рязань, Кораблинский, Михайловский, Скопинский, Пронский и Шиловский районы. Так, в магазине Михайлова изъяли 350 литров спиртного, а в кафе на улице Гоголя в Рязани — 33 литра.

Кроме того, полицейские выявили двух частных лиц, занимавшихся нелегальной торговлей. В Октябрьском районе Рязани в гаражном боксе и автомобиле 56-летнего мужчины обнаружили 430 литров контрафактного алкоголя. В Скопине у 33-летнего местного жителя нашли 115 литров спиртного. По данным фактам проводится проверка.

На нарушителей завели административные дела по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ. Всего за сутки из оборота изъяли 1058 литров продукции.