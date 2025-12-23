Один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в ДТП

Разработчик видеоигр Винс Зампелла, чьи студии создали культовые франшизы Call of Duty и Battlefield, трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 55 лет. Как сообщает телеканал NBC4, инцидент произошел в воскресенье днем на шоссе Angeles Crest в Южной Калифорнии. Зампелла возглавлял студию Respawn Entertainment, а до этого занимал пост гендиректора Infinity Ward, сыгравшей ключевую роль в создании серии Call of Duty. Также он ранее руководил командой студии EA в Плайя-Виста, работающей над Battlefield. Автомобиль Зампеллы съехал с дороги и врезался в бетонный барьер. В результате аварии водитель оказался заблокирован в загоревшейся машине и погиб на месте, а пассажир, который был выброшен из автомобиля, скончался в больнице.

Разработчик видеоигр Винс Зампелла, чьи студии создали культовые франшизы Call of Duty и Battlefield, трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 55 лет. Как сообщает телеканал NBC4, инцидент произошел в воскресенье днем на шоссе Angeles Crest в Южной Калифорнии, передает РИА Новости.

Зампелла возглавлял студию Respawn Entertainment, а до этого занимал пост генерального директора Infinity Ward, сыгравшей ключевую роль в создании серии Call of Duty. Также он ранее руководил командой студии EA в Плайя-Виста, работающей над Battlefield.

По информации дорожно-патрульных служб, автомобиль Зампеллы съехал с дороги и врезался в бетонный барьер. В результате аварии водитель оказался заблокирован в загоревшейся машине и погиб на месте, а пассажир, который был выброшен из автомобиля, скончался в больнице.

Напомним, в Госдуме предложили Роскомнадзору проверить Call of Duty на элементы русофобии.

Также в России захотели создать отечественный аналог Call of Duty.