Минобороны РФ сможет работать с военнослужащими с риском отклонений в поведении

Министерству обороны России планируется расширить полномочия, введя обязанности по выявлению военнослужащих, подверженных риску развития отклонений в поведении. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина был озвучен в сообщении агентства ТАСС. Согласно документу, будет установлен порядок выявления военнослужащих с психологическими факторами риска, а также организована работа с такими личностями. Изменение может быть внесено в один из пунктов положения Министерства обороны, который определяет структуру и задачи ведомства.