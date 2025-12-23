Рязань
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
1 час назад
140
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 023
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 394
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 609
Минцифры хочет ввести единый ID пользователя для всех соцсетей
Минцифры планирует ввести единый идентификатор пользователя для цифровых платформ, чтобы точнее учитывать аудиторию и сделать медиаизмерения прозрачнее. Об этом сообщила замглавы ведомства Бэлла Черкесова на заседании Общественного совета при министерстве, передает «Российская газета».

Предполагается, что ID пользователя станет неизменным и будет формироваться с привязкой к номеру телефона, после чего данные будут обезличиваться и шифроваться. Сейчас один и тот же человек, заходящий на сервисы с разных устройств и площадок, учитывается как несколько пользователей, что искажает статистику просмотров и активности.

Документ с новыми подходами к формированию ID и составу передаваемых данных сейчас обсуждается с отраслью, бизнесом и профильными ведомствами.