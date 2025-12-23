Минцифры хочет ввести единый ID пользователя для всех соцсетей

Минцифры планирует ввести единый идентификатор пользователя для цифровых платформ, чтобы точнее учитывать аудиторию и сделать медиаизмерения прозрачнее. Об этом сообщила замглавы ведомства Бэлла Черкесова на заседании Общественного совета при министерстве, передает «Российская газета».

Предполагается, что ID пользователя станет неизменным и будет формироваться с привязкой к номеру телефона, после чего данные будут обезличиваться и шифроваться. Сейчас один и тот же человек, заходящий на сервисы с разных устройств и площадок, учитывается как несколько пользователей, что искажает статистику просмотров и активности.

Документ с новыми подходами к формированию ID и составу передаваемых данных сейчас обсуждается с отраслью, бизнесом и профильными ведомствами.