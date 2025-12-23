Mash: в России перестали регистрировать автомобильные номера «ЕКХ»

Серия попала под запрет. Причина — буквы считаются VIP-пропуском на дорогах и ассоциируются с силовиками. Национальный автомобильный союз (НАС) направил запрос в МВД с целью выяснить правдивость распоряжения.