Mash: в России перестали регистрировать автомобильные номера «ЕКХ»

В России перестали регистрировать автомобильные номера «ЕКХ». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Серия попала под запрет. Причина — буквы считаются VIP-пропуском на дорогах и ассоциируются с силовиками.
Национальный автомобильный союз (НАС) направил запрос в МВД с целью выяснить правдивость распоряжения.