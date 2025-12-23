Каждый двенадцатый рязанец встретит Новый год на работе

8% экономически активных жителей Рязани проведут новогоднюю ночь на работе. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса.

8% экономически активных жителей Рязани проведут новогоднюю ночь на работе. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса.

Большинство горожан (72%) планируют встречать 2026 год дома. Еще 4% рязанцев отправятся в гости, 3% поедут в другой город, 2% проведут праздник за городом. В ресторанах, домах отдыха или за границей Новый год отметят еще 2% опрошенных.

Работать в ночь с 31 декабря на 1 января мужчинам предстоит чаще, чем женщинам — 11% против 5%. Чаще всего праздничные смены выпадают на врачей и младший медицинский персонал, сотрудников аварийно-спасательных служб, водителей, полицейских, охранников, инженеров и работников непрерывных производств.

Опрос проводился с 1 по 11 декабря 2025 года среди экономически активного населения Рязани.