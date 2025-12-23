ГИБДД предупредила рязанцев о сложной ситуации на дорогах

После резкого похолодания и снегопада в Рязани 23 декабря Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям с предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГИБДД ведут постоянный мониторинг дорог и готовят помощь водителям в затруднительных ситуациях. В Госавтоинспекции посоветовали заранее планировать поездки, оценивать дорожную обстановку и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Ранее синоптики сообщали, что в ночь и днем ожидается снег, местами умеренный, возможна сильная гололедица, а температура ночью опустится до −14…−9°С, днем −11…−6°С.