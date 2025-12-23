Рязань
Девять незаконных подключений к газопроводам пресекли рязанские газовики в декабре

В ходе рейда в поселках Мурмино, Варские, селах Заборье, Алеканово и Дубровичи Рязанского района специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» обнаружили девять незаконных врезок в газопроводы.

Причиненный ущерб составил 1 млн рублей.

Материалы в отношении нарушителей направлены в ОМВД по Рязанскому району для привлечения к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

Всего с начала 2025 года газовики выявили 39 фактов несанкционированного отбора газа. Суммарный ущерб составил более 4,4 млн рублей. Больше всего незаконных подключений зафиксировано в Рязанском районе.

За несанкционированное подключение к газопроводам предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Современные приборы, которые мы используем в работе, позволяют довольно легко обнаружить несанкционированные подключения к газовым сетям. Поэтому „сэкономить“ не получится. Но главное, самовольная врезка в газопровод — это прямая угроза жизни и здоровью людей. Подобные действия могут привести к утечке газа, пожарам и взрывам», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.