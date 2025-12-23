Депутаты Рязанской областной Думы поздравили сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником

Ежегодно в России 22 декабря отмечается День энергетика. Профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают страну теплом и светом, был учрежден в 1966 году. Дату торжества выбрали символично: 22 декабря 1920 года был принят Государственный план развития электроэнергетической отрасли в Советской России. Кроме того, в этот день в Северном полушарии наступает зимнее солнцестояние — самая длинная ночь в году. Традиционно мероприятия, приуроченные к празднику, проходят во всех субъектах России.

В Рязанской области торжественное собрание состоялось в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье». С приветственными речами к собравшимся обратились заместитель председателя Правительства региона Рустам Халиков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат регионального парламента Татьяна Баринова.

«От лица всего депутатского корпуса выражаю глубокую признательность всем сотрудникам „Рязаньэнерго“ за самоотверженный труд, стойкость и преданность делу. От всего сердца желаю процветания и развития. Пусть все ваши мечты сбываются, а работа приносит только удовольствие и удовлетворение», — сказала депутат Татьяна Баринова.

В ходе праздничного мероприятия были подведены итоги работы в уходящем году. Было отмечено, что в регионе обеспечено надежное электроснабжение всех районов и округов, качественно и в срок выполнены мероприятия ремонтной и инвестиционной программ. За достижение высоких результатов в профессиональной деятельности более 70 сотрудников организации были отмечены региональными, ведомственными и отраслевыми наградами.

Депутат Александр Ачалов поздравил коллектив МУП «РМПТС» и вручил Почетные грамоты, Благодарности и ценные подарки Рязанской областной Думы лучшим специалистам:

«Спасибо вам за ответственность и профессионализм! Ваш ежедневный труд обеспечивает комфорт и благополучие тысяч рязанцев. Пусть каждый день приносит радость от выполненных задач, пусть удача сопутствует каждому начинанию, а дома ждут тепло и уют семейного очага!»

Сотрудников «Ново-Рязанской ТЭЦ» приветствовал парламентарий Андрей Глазунов. Он вручил награды регионального законодательного собрания и пожелал счастья, гармонии и новых значимых достижений.

Торжественные мероприятия прошли в муниципалитетах. Энергетиков Сасовского округа чествовали в большом зале МКЦ. С теплыми пожеланиями к сотрудникам отрасли обратился заместитель председателя Комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам Владимир Рожков:

«22 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, чей труд часто остается незаметным, но без которого невозможно представить современную жизнь. Энергетики — это те, кто в любое время суток и при любых погодных условиях стоят на страже комфорта и безопасности наших домов. Благодаря вам бесперебойно работают школы, больницы, предприятия и магазины. От всей души желаю крепкого здоровья, надежной техники, спокойных смен и как можно меньше внештатных ситуаций!»