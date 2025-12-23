25-летнего рязанца осудят за смертельное избиение мужчины

Отмечается, что в июне 2025 года на улице Нахимова в Рязани между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес множественные удары по голове, туловищу и конечностям оппоненту, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ направлено в Железнодорожный районный суд Рязани. Фигурант заключен под стражу.