Жители рязанского села пожаловались на нашествие лис и черных норок

Нашествие хищников произошло в селе Терехово Шиловского района. Местные рассказали, что звери пробираются в сараи и душат кур и уток. Отмечается, что животные начали охотиться и днем. «За одну ночь у меня норка задушила семь кур и петуха. У одной соседки — пять кур, столько же у другого соседа», — рассказал один из жителей.

Об этом сообщает ИД «Пресса».

