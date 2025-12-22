Врач заявил, что в Рязани не выявили случаи заболевания гонконгским гриппом

В Рязани не зафиксировали случаи заболевания гонконгским гриппом. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал заведующий инфекционным отделением ОКБ имени Семашко Владимир Гришин. Врач напомнил, что впервые данный подтип вируса гриппа, А обнаружили в Гонконге в 1968 году, после чего он претерпел мутации и стал менее опасным.

«Данный вид возбудителя не такой страшный, как о нем говорят. Рост заболеваемости мы видим. Но в настоящий момент у нас в стационаре нет ни одного пациента, у которого грипп протекает в тяжелой форме. Нет ни одного положительного результата на грипп H3N2», — заявил Владимир Гришин.

По его словам, грипп отличается от других вирусных заболеваний более выраженной интоксикацией, высокой температурой, лихорадкой, головной болью, легким кашлем и минимальным проявлением симптомов простуды. Самое серьезное осложнение в данном случае — воспаление легких.

При этом Гришин отметил, что пациенты, которые сделали прививку от гриппа несколько месяцев назад, защищены и от гонконгского подтипа. А в том случае, если человек все-таки заболеет, то в более легкой форме. Также врач-инфекционист уточнил, что не ожидается повторение локдауна, который произошел в период пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения назвала гонконгский грипп доминирующим в России. Однако нет доказательств, что новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания.