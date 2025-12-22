В США заявили, что украинские власти признают будущую потерю всего ДНР

В США заявили, что украинские власти признают будущую потерю всего ДНР. Об этом пишет «Лента. ру».

По словам вице-президента США Вэнса, украинцы не питают надежд, что им удастся отстоять Донецкую область — рано или поздно территорию освободят российские войска.

При этом уточняется, что такая территориальная уступка со стороны Киева сильно мешает мирному соглашению.