В Скопине пожаловались на отсутствие фонаря над переходом у детской поликлиники

Жители Скопина обратили внимание на отсутствие фонаря у пешеходного перехода рядом с детской поликлиникой. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». По словам автора поста, на неделе произошла авария, в результате которой пострадала девушка. Местные жители просят администрацию откликнуться и решить проблему.

Жители Скопина обратили внимание на отсутствие фонаря у пешеходного перехода рядом с детской поликлиникой. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный».

По словам автора поста, на неделе произошла авария, в результате которой пострадала девушка.

Местные жители просят администрацию откликнуться и решить проблему.

Фото: Скопин народный