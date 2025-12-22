В Ряжске произошел пожар в нежилом доме

В субботу, 20 декабря, около 20:20 в экстренные службы Ряжска поступило сообщение о пожаре в переулке Октябрьский.

Возгорание произошло внутри дома. Огонь повредил здание на площади 12 квадратных метров. По предварительным данным, 58-летний хозяин давно не проживал в доме, помещение длительное время не использовали.

Пожар потушили трое спасателей ПСЧ № 29 Ряжска с привлечением одной автоцистерны. Причины возгорания сотрудники МЧС установят в ходе проверки.