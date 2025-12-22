В рязанском поселке из-за коммунальной аварии несколько улиц остались без воды
Сказано, что авария на водопроводе случилась вечером 21 декабря на улице Советской в рабочем поселке Сараи. Без воды остались пять улиц: частично Советская и Ленина; Бузулук; Большие Сараи; Вердинка. Утром 22 декабря ремонтная бригада приступила к работам. Восстановить подачу воды планируют во второй половине дня.
