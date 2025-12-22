В Рязанском цирке представили шоу «Новогодняя тайна пирата». Выступления продлятся только до 11 января

В Рязанском государственном цирке состоялась премьера шоу «Новогодняя тайна пирата». Праздничная приключенческая история рассказывает о столкновении добра и зла, учит справляться с бедами вместе и доказывает, что нужно уметь прощать обиды и верить в чудеса.

В начале представления на манеж вышел самый юный артист программы, обладатель Гран-при международного циркового фестиваля, участник шоу «Синяя птица» 13-летний Артур Воложанин. По натянутом тросе он шагал, плясал, порхал, выполнял трюки, используя скакалку и другие снаряды. Кроме того, находясь на высоте он еще и прокатился на моноцикле, чем окончательно привел публику в восторг.

После выступления Артура Воложанина и его ухода за кулисы в цирке раздалось внезапное: «Захватывающие погони, взрывы и выстрелы, но их не нужно бояться. Это часть нашего шоу. Вы хотите это видеть? Тогда мы начинаем!» Под громкие аплодисменты ожидающих зрителей на манеже появился Сказочник. Он расположился на антикварном кресле и листал собственную книгу с историями. Однако, как только герой встал, мы поняли, что место, где он сидел, не совсем простое. Сказочник ходил по своей комнате, а волшебное кресло ездило за ним. Чудеса, не правда ли?

Он поприветствовал оживленную толпу, рассказал, что ее ожидают злые пираты и волшебные часы, а также напомнил, что настоящая новогодняя сказка не может обойтись без Дедушки Мороза и Снегурочки. Они появились верхом на лошадях и поздоровались с присутствующими гостями. Дед Мороз рассказал, что летел сюда на крыльях ветра много тысяч километров над полями, над лесами, над замерзшими морями. В этот момент мы познакомились с новой героиней истории — внучкой Сказочника. Девочка задалась вопросом, почему в преддверии праздника нигде не украшена елка. Дед Мороз ей ответил, что это как раз станет сюрпризом, из-за которого ему срочно нужно отправиться в сказочный лес.

Когда главный новогодний волшебник ушел за елкой, внучка Сказочника открыла книгу своего дедушки-писателя и нашла там часы. Но они не простые, а волшебные. Часы эти могут переносить как в прошлое, так и в будущее. Одно движение руки и вот Сказочник, его внучка и Снегурочка, которую Дед Мороз оставил с героями, внезапно отправились на несколько сотен лет назад. Прямо к пиратам, которых — как они сами сказали — в Карибском море знает каждая акула.

Морские разбойники устроили настоящий беспорядок, напугали героев и в процессе этой неразберихи похитили Снегурочку. Сказочник и его внучка поняли, что случилась катастрофа. Девушка придумала, как выбраться из проблемы, и предложила сообщить о произошедшем Деду Морозу. Она позвонила ему по видеосвязи и рассказала, что Снегурочка оказалась пленницей пиратов. Дед Мороз посоветовал героям найти морских спасателей, во главе которых стоит капитан Неукротимый.

С этого момента как раз и началось большое путешествие Сказочника и его внучки. Они познакомились со спасателями, на корабле вместе отправились на разные острова, пообщались с местными племенами, у которых просили помощи в поисках похищенной Снегурочки. Как вы думаете, получилось ли у героев спасти внучку Дедушки Мороза? Ответить на этот вопрос вы сможете, если посетите шоу «Новогодняя тайна пирата»!

Вас ожидают захватывающие сольные и групповые выступления эквилибристов, жонглеров, гимнастов, канатоходцев и конные номера с участием наездниц. Кроме того, традиционными для цирка являются и программы животных с артистами. В «Новогодней сказке пирата» их много, на любой вкус. На манеже Рязанского цирка свое мастерство перед зрителями покажут кошки, собаки, бурые медведи, а также экзотические обитали джунглей: леопард, крокодилы, питоны и обезьяны-вольтижеры. Животные выполнят трюки и покажут, что хорошо освоили разные цирковые снаряды.

А в финале шоу гости столкнутся с настоящим волшебством — вернется Дед Мороз с сияющей елкой. Дерево вырастет прямо перед зрителями и ярко засверкает разными цветами. Дед Мороз поздравит всех с наступающим праздником и повелит не печалиться ушедшему году, ведь новый уже на подходе и совсем скоро вступит в свои законные права!

По завершении шоу зрители громко аплодировали вышедшему на манеж полному составу участников программы и начали делиться друг с другом своими впечатлениями. Родители внимательно выслушивали своих детей, которые восторженно рассказывали о забавных обезьянках, опасных крокодилах и артистах, ходивших по тросам под куполом арены.

Так, например, своими эмоциями сразу после шоу поделилась семья Корнеевых. Мама и папа привели своих детей, учеников начальной школы. Выяснилось, что малыши являются большими поклонниками цирка и часто просят отвести их сюда.

«Стараемся приходить хотя бы раз в несколько месяцев. Премьеры, по возможности, не пропускаем. А сегодняшнее шоу прямо получилось очень поразительным. Даже время прошло незаметно, как будто не два часа сидели. Особенно повеселили пираты, они, конечно, пугающие и опасные, но такие забавные. Для повышения новогоднего настроения — самое то», — рассказала Светлана Корнеева.

Показ шоу продлится только до 11 января 2026 года.